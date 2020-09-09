В Киеве проводница столкнула пассажира под поезд/ Фото: youtube.com

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале проводница вытолкнула из вагона пассажира, который опоздал к отправлению. Мужчина не удержался и полетел головой под поезд.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.

"Осторожно, нецензурная брань! Досадный случай, который едва не стоил жизни мужчине, произошел на столичном вокзале", - пишут авторы видео.

На кадрах – пассажир, который пытается попасть в отходящий поезд и цепляется руками за поручни вагона. Сверху над ним стоит проводница, которая с силой отталкивает мужчину. Тот теряет равновесие, падает, и его голова едва не попадает под колеса поезда. На помощь мужчине бросились неравнодушные граждане.

ВНИМАНИЕ: видео содержит нецензурную лексику!

Ранее мы писали о том, что в поездах "Укрзализныци"появится военизированная охрана.