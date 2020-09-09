В Киеве проводница столкнула пассажира под поезд (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале проводница вытолкнула из вагона пассажира, который опоздал к отправлению. Мужчина не удержался и полетел головой под поезд.
Соответствующее видео было опубликовано в сообществе "Киев оперативный" в социальной сети Facebook.
"Осторожно, нецензурная брань! Досадный случай, который едва не стоил жизни мужчине, произошел на столичном вокзале", - пишут авторы видео.
На кадрах – пассажир, который пытается попасть в отходящий поезд и цепляется руками за поручни вагона. Сверху над ним стоит проводница, которая с силой отталкивает мужчину. Тот теряет равновесие, падает, и его голова едва не попадает под колеса поезда. На помощь мужчине бросились неравнодушные граждане.
ВНИМАНИЕ: видео содержит нецензурную лексику!
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