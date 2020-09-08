В киевском метро произошел коллапс: пассажиров впускали бесплатно [ Редактировать ]
Во вторник, 8 сентября, в Киеве произошел транспортный коллапс. Так, в метро отказала система "e-Билет" и пропала связи с банком для оплаты с помощью NFC. Об этом сообщает dtp.kiev.
По громкоговорителю людей призывали воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами.
Огромные очереди выстроились к кассам и терминалам.
В итоге людей бесплатно пустили в метро.
Ранее мы писали о том, что в Киеве запустили строительную установку метро на Виноградарь.
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