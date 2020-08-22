В конце августа в пассажирских поездах "Укрзализныци" с целью обеспечения безопасности появится военизированная охрана.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В компании рассказали, что в конце августа стартует пилотный проект, в рамках которого сотрудники военизированной охраны будут сопровождать десять пар пассажирских поездов. Они будут действовать совместно с поездной бригадой в случае нарушений пассажирами правил поведения.

"Мы обращались к полиции с просьбой сопровождать поезда. Никакого ответа на протяжении долгого времени не получали. Поэтому это будет военизированная охранна, конечно же, за счет УЗ. На этом этапе мы выбирали те поезда, которые, по нашему мнению, имеют наибольший спрос, или те, где часты случаи", - пояснили в компании.

Напомним, вопрос обеспечения безопасности в поездах был поднят после того, как в поезде "Укрзализныци" женщину избили и пытались изнасиловать на глазах у сына.