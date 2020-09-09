Кредит МВФ: в Минфине рассказали о сроках [ Редактировать ]
Министр финансов Сергей Марченко сказал, что Украина выполняет все структурные маяки в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By. Все запланированные на 2020 год транши от МВФ будут получены до конца 2020 года. Об этом он заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решения о пересмотре программы. И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал он, но не уточнил их размер и конкретные даты.
Марченко сообщил Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.
Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования.
Министр также рассказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.
Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ, - ред.) мы сможем его зарегистрировать.
Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.
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