Министр финансов Сергей Марченко сказал, что Украина выполняет все структурные маяки в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By. Все запланированные на 2020 год транши от МВФ будут получены до конца 2020 года. Об этом он заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Мы надеемся, что в ближайшее время миссия фонда примет решения о пересмотре программы. И мы ожидаем к концу года получить запланированные транши, кредиты МВФ", - сказал он, но не уточнил их размер и конкретные даты.

Марченко сообщил Минфин находится на финальной стадии реорганизации Государственных налоговой и таможенной служб в формат единых юридических лиц.

Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования.

Министр также рассказал, что разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии направлен в Офис президента.

Надеемся, что после получения заключения миссии (МВФ, - ред.) мы сможем его зарегистрировать.

Ранее мы писали о том, что Шевченко рассказал о траншах МВФ.