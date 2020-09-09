Какое приложение стало самым популярным в мире [ Редактировать ]
Самым популярным приложением на планете стал TikTok. По итогам августа пользователи загружали его чаще всего. Об этом пишет Sensor Tower.
TikTok лидирует по загрузкам и в App Store и в Google Play.
Tik Tok - это сервис для создания и просмотра коротких видеороликов.
Только за последний летний месяц приложение загрузили 63,3 миллиона раз. Больше всего в Бразилии и Индонезии.
На втором месте по популярности у пользователей Apple оказался ZOOM, а у тех, кто пользуется Android, - Snack Video (аналог TikTok).
Также в лидерах - Facebook, Instagram и WhatsApp.
Ранее сообщалось, что приложения на iPhone перестали работать.
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