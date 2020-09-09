Виктор Павлик и его юная жена Екатерина Репьяхова отменили свадьбу из-за трагедии в семье артиста. Сын Павлика недавно скончался от тяжелой болезни, с которой боролся много лет. Избранница 54-летнего певца прокомментировала ситуацию в Instagram.

Звездная пара зарегистрировала брак в мае 2020-го, а уже в августе должна была состояться красивая свадьба. Но все пришлось отменять.

Екатерина написала в сети:

Могла ли я когда-нибудь представить, что мне придется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет. Обидно ли мне? Конечно нет. Все познается в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу. Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди еще так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой.

Ранее Виктор Павлик показал трогательное видео умершего сына.