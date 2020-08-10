"Папа, я тебя люблю": Виктор Павлик показал трогательное видео умершего сына [ Редактировать ]
7 август умер сын Виктора Павлика, который страдал от тяжелого онкозаболевания. У Павла в 19 лет нашли рак, а через два года лечения парня перевели в хоспис.
Отец парня опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram.
В кадре Павел говорит фразу "Папа, я люблю тебя" сначала со цены, будучи совсем малышом, а потом уже в взрослом возрасте, к сожалению, уже на больничной койке.
В комментариях подписчики сочувствуют горю артиста и выказывают слова поддержки.
Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)
Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.
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