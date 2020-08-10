7 август умер сын Виктора Павлика, который страдал от тяжелого онкозаболевания. У Павла в 19 лет нашли рак, а через два года лечения парня перевели в хоспис.

Отец парня опубликовал трогательное видео на своей странице в Instagram.

В кадре Павел говорит фразу "Папа, я люблю тебя" сначала со цены, будучи совсем малышом, а потом уже в взрослом возрасте, к сожалению, уже на больничной койке.

В комментариях подписчики сочувствуют горю артиста и выказывают слова поддержки.

Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.