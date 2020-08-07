В семье Виктора Павлика горе: спустя годы борьбы с онкологией умер сын [ Редактировать ]
В пятницу, 7 августа, стало известно о том, что сын Виктора Павлика, который страдал от тяжелого онкозаболевания, умер.
У Павла в 19 лет нашли рак, а через два года лечения парня перевели в хоспис.
Экс-жена Павлика сообщила о смерти сына словами: "Забрал Господь моего ангела!". Также женщина опубликовала ролик с маленьким Павлом.
Ранее мы писали о том, что народный артист Украины Виктор Павлик просил помочь его сыну.
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