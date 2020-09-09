Протести під Кабміном: туроператори і готельєри вимагають відкрити кордони для іноземних туристів

Мітингувальники виступають проти рішення уряду через посилення карантину заборонити в'їзд в Україну іноземцям практично ще на місяць. Учасники акції протесту стверджують: вони і так зазнали величезних втрат і зараз ледь тримаються на плаву і така міра стане для них згубною