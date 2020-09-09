Украинцам разрешат перелеты по е-паспорту [ Редактировать ]
Кабмин одобрил законопроект, который дает возможность совершать внутренние перелеты предъявляя электронный паспорт в приложении "Дія".
Теперь вместо обычных паспортов достаточно будет иметь документы в приложении. Это решение должна поддержать Верховная Рада.
Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Украина существенно "просела" в рейтинге паспортов.
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