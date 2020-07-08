После пандемии коронавируса ценность паспорта Украины резко снизилась, следует из отчета консалтинговой компании Henley & Partners.

Компания опубликовала очередной Индекс паспортов, который отражает рейтинг стран по уровню свободы передвижения граждан. Рейтинг сводится к количеству других стран, в которые граждане данной страны могут въехать без визы. Ограничения на посещение других стран, связанные с коронавирусом, не учитывались, поскольку они носят временный характер.

Украинский паспорт за год "просел" всего на одну позицию и находится на 44 месте вместе с Никарагуа и Венесуэлой. Несмотря на это паспорт Украины серьезно просел в ценности, поскольку наша страна не была включена в "белый список" Евросоюза. Граждане Украины временно потеряли возможность безвизового въезда сразу в 27 стран ЕС.

Первое место в рейтинге заняла Япония - ее граждане могут посещать без виз 191 страну. На втором месте - Сингапур (190 стран). Третье место разделили Германия и Южная Корея: паспорт этих стран дает право посетить 189 государств без получения визы. В топ-10 по-прежнему входят Великобритания, Сингапур, США, Австралия, Канада. Замыкают рейтинг Афганистан, Ирак и Сирия.

Страны с программами получения гражданства через инвестиции продолжают укреплять свои позиции в индексе.

Например, Мальта находится на 8-м месте с безвизовым доступом в 184 страны, Кипр - на 16-м месте (174 страны). Инвестиционная программа Мальты позволяет получить гражданство через 12-15 месяцев за инвестиции от 1 млн евро. Аналогичная программа Кипра - через 6-9 месяцев за инвестиции от 2,15 млн евро. Черногория занимает 47-е место (124 безвизовых направления). Минимальный размер инвестиций для получения паспорта страны - от 350 тыс. евро.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям запретят продавать билеты в страны, куда не пускают украинцев.