В понедельник, 29 июня, на 73-м году жизни умер известный панамский боксер Эрнесто Марсель. Об этом сообщает Boxing Scene.

Марсель провел на профессиональном ринге 55 боев, в 49 из которых победил.

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В ноябре 1971 года он был претендентом на титул чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC. Бой против Каниаки Сибаты завершился вничью. 19 августа 1972 года Эрнесто Марсель стал чемпионом мира по версии WBA, победив по очкам действующего чемпиона венесуэльца Антонио Гомеса.

Эрнесто Марсель провел три успешных защиты титула. В 1974 году он объявил о завершении карьеры.

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