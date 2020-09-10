В Мексике судьба сыграла над журналистом криминальной хроники злую шутку. Так, в штате Веракрус работающего в газете Diario el Mundo, Хулио Вальдивиа Родригеса нашли мертвым на железнодорожных путях. Об этом сообщает издание на своей странице в Twitter.

Издательская семья оплакивает ценную потерю нашего коллеги и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит сегодня днем в Тезонапе.

По данным пользователей соцсети, тело репортера без головы нашли рядом с его мотоциклом.