Журналиста криминальной хроники обезглавили [ Редактировать ]
В Мексике судьба сыграла над журналистом криминальной хроники злую шутку. Так, в штате Веракрус работающего в газете Diario el Mundo, Хулио Вальдивиа Родригеса нашли мертвым на железнодорожных путях. Об этом сообщает издание на своей странице в Twitter.
Издательская семья оплакивает ценную потерю нашего коллеги и журналиста Хулио Вальдивиа Родригеса, который был трусливо убит сегодня днем в Тезонапе.
По данным пользователей соцсети, тело репортера без головы нашли рядом с его мотоциклом.
Фото: twitter.com/Aveefeniix
Как сообщила организация Журналисты без границ (RSF), Родригес стал четвертым представителем СМИ, убитым в Мексике в этом году.
Ранее мы писали о том, что в Таиланде нашли тело украинской журналистки.
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