В Украине с начала учебного года уже 145 классов ушли на самоизоляцию из-за заболеваний коронавирусом среди школьников. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

Начиная с 1 сентября наши дети пошли в школу. И у нас на сегодняшний день есть 145 классов... было отправлено на самоизоляцию. 145 из 199 704 классов по стране. Они были отправлены, соответственно, по рекомендациям врачей, эпидемиологов во время эпидрасследования.

По его словам, коронавирусом в Украине заболели 9414 детей, в том числе 178 за минувшие сутки.

За прошедшие сутки в Украине заболели 2582 человека. Из них 178 детей, а также 157 медицинских работников. Были госпитализированы 400 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 44 летальных случая.

"За все время пандемии в Украине заболели 145 тыс. 612 человек. Из них 9414 детей, а также 12 463 медицинских работника", - добавил министр.

Он также отметил, что за минувшие сутки было осуществлено рекордное количество тестирований - 29 708 методом ПЦР и 25 795 методом ИФА.

Ранее мы писали о том, что в киевской школе 30 детей "заперли" в одном классе.