В Киеве во время карантина, в то время, как большинство школ разделяют и закрывают классы в связи с пандемией коронавируса, в 118 школе "Вселенная" Подольского района, администрация объединила два класса. Об этом в комментарии Podrobnosti.ua рассказали возмущенные родители учеников.

Так, 7 лет дети учились в разных классах, и только в этом году, 1 сентября, родителей поставили перед фактом, что 8-А и 8-Б объединяют. А это - 33 ученика в одном классе.

Отметим, что 8-А - узкопрофильный класс с уклоном на иностранные языки, а 8-Б - спортивный класс, дети которого вместо физкультуры ходят на плаванье. Уже год ученики 8-Б вынужденны ездить на занятия в другие комплексы, так как все это время стадион "Спартак" при школе находится на ремонте. Однако только сейчас, в период пандемии, классы решили объединить.

"Мы в шоке, не знаем, что нам делать, в школе адекватного ответа нам не дали. На наши жалобы и вопросы администрация разводит руками и говорит обращаться в высшие инстанции", - комментирует одна из мам.

Podrobnosti.ua пытались связаться с администрацией школы, но попытки оказались безуспешными - телефон школы не рабочий. Родители подозревают, что он был специально отключен, так как раньше была связь по этому номеру.

Обеспокоенные мамы написали запрос в районную администрацию, где им дали ответ, что объединение связано с ремонтом стадиона (который длится уже год и раньше не мешал классам учиться раздельно).

Фото: ответ от районной администрации

"Что за абсурд? А короновирус? Как можно так халатно поступать в этот период?", - говорят обеспокоенные родители.

Тем не менее, ни администрация школы, ни высшее руководство ситуацию в стране во внимание не берут.

Напомним, праздник 1 сентября обернулся для многих учеников серьезными проблемами. Так, в Запорожье, в одной из школ, у ученика нашли коронавирус. Весь класс отправили на карантин.