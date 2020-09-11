За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 404 жителей украинской столицы, 7 человек скончались. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка.

В частности, заболели 13 медиков. В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 16 523.

Виталий Кличко отметил, что вхождение в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения с 14 сентября:

Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек. Из расчета 1 человек на 10 кв. м.

Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме отелей.

Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек.

Проведение медучреждениями плановых госпитализаций ограничено. Исключение - оказание медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента.

Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 кв.м. помещения.

Запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха - санаториев и лагерей в столице и пригороде.

Перевозки пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мэр Киева обратился за помощью к Национальной полиции.

У многих пациентов, которые получили положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные заведения. Полиция получает данные о больных и обязана отслеживать перемещения пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине выявили 3 144 новых случаев COVID-19. Скончались 53 человека.