По состоянию на 9:00 пятницы, 11 сентября, в Украине зафиксировали 148 756 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки медики подтвердили 3 144 новых случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 076 человека (+53).

67 005 человек выздоровели (+1 128).

Ранее сообщалось, что испытания британской вакцины от коронавируса приостановлены.

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