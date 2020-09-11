"Укрзализныця" закрыла продажу билетов в "красной зоне" [ Редактировать ]
Фото: 112.ua
"Укрзалиныця" закрыла продажу билетов на 6 станциях красной зоны.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
На этих станциях будет производиться только высадка пассажиров.
Отмечается, что без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;
- №122/121 Николаев - Ровно;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №786/785 Киев - Шостка;
- №774/773 Киев - Шостка;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
- №601/602 Львов - Тячев;
- №117/118 Киев - Черновцы.
Читайте также, "Укрзализныця" ограничит онлайн-покупку льготных билетов. Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании.
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