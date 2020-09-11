"Укрзалиныця" закрыла продажу билетов на 6 станциях красной зоны.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

На этих станциях будет производиться только высадка пассажиров.

Отмечается, что без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:

№81/82 Киев - Ужгород;

№136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;

№122/121 Николаев - Ровно;

№88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№786/785 Киев - Шостка;

№774/773 Киев - Шостка;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№98/97 Ковель - Киев;

№43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№601/602 Львов - Тячев;

№117/118 Киев - Черновцы.

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