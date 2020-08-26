"Укрзализныця" временно ограничит покупку льготных билетов через онлайн-сервисы. Речь идет о продаже билетов студентам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в Telegram.

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Отмечается, что временные ограничения будут действовать при покупке льготных "студенческих" билетов через онлайн-сервисы - с 07:00 до 15:00 27 августа и с 07:00 до 15:00 1 сентября.

"Это связано с проведением технических работ на электронном реестре Министерства образования и науки Украины во время вступительной кампании. В указанные периоды студенты могут оформить билеты с льготой в железнодорожных кассах", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Кабмин назначил главу "Укрзализныци".