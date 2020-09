Запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске ракета-носитель Rocket 3.1 частной американской компании Astra не смогла достичь орбиты из-за аварии первой ступени. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Astra поставила перед собой инженерную задачу вывести ракету на орбиту. Перед стартом компания предупредила, что это демонстрационная миссия, поэтому у Rocket 3.1 не будет полезной нагрузки. Тем не менее, если бы Rocket 3.1 вышел на орбиту, аппарат отправил бы на Землю электронный сигнал, имитирующий развертывание спутника.

Rocket is vertical and propellant is loading! pic.twitter.com/VxBN91clza