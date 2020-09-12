Запущенная с космодрома Кодьяк на Аляске ракета-носитель Rocket 3.1 частной американской компании Astra не смогла достичь орбиты из-за аварии первой ступени. Об этом компания сообщила в своем блоге.

В начале полета наша система наведения, по-видимому, внесла в полет некоторые легкие правки, в результате чего аппарат отклонился от запланированной траектории, что привело к отключению двигателей по команде системой безопасности полета.

Astra поставила перед собой инженерную задачу вывести ракету на орбиту. Перед стартом компания предупредила, что это демонстрационная миссия, поэтому у Rocket 3.1 не будет полезной нагрузки. Тем не менее, если бы Rocket 3.1 вышел на орбиту, аппарат отправил бы на Землю электронный сигнал, имитирующий развертывание спутника.

Rocket is vertical and propellant is loading! pic.twitter.com/VxBN91clza — Astra (@Astra) September 12, 2020

Частная американская компания Astra была создана в 2016 году. Ей принадлежит разработка двухступенчатой ракеты для запуска космических аппаратов. В 2018 году Astra провела два аварийных суборбитальных полета с космодрома Кодьяк.

Ранее сообщалось, что космический мусор повредил новейший российский спутник.