Российский телекоммуникационный спутник "Экспресс-80", запущенный в июле с космодрома Байконур, получил повреждение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли России.

"Экспресс-80" получил повреждение бортовых систем. Причиной могло стать попадание космического мусора. На двигательной установке это не сказалось, и космический аппарат продолжает довыведение в рабочую точку. Последствия внешнего воздействия станут понятны после завершения процесса.

"Экспресс-80" вместе с аппаратом "Экспресс-103" был выведен на орбиту 31 июля российской ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".

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"Экспресс-80" и "Экспресс-103" - российские телекоммуникационные космические аппараты среднего класса, изготовленные в компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"). Они предназначены для обеспечения услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в интернет и передачи данных на территории России и в странах СНГ в C-, Ku- и L-диапазонах. Космические аппараты должны будут отработать не менее 15 лет.

Производство двух спутников для телевещания в России обошлось их оператору ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) в 18 млрд рублей ($235 млн). Это на 40% дороже, чем предыдущие два более мощных "Экспресса", запущенные пять лет назад.

Ранее сообщалось, что российский космический корабль превратили в мусорник и сожгли в атмосфере.