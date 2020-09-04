Одночасно SpaseX провела ще один успішний тест - випробувала прототип ракети Starship.

Цей надважкий носій наразі пріоритетний для компанії Ілона Маска. За допомогою цієї ракети планують доправляти людей та вантажі на Марс. Starship випробовували вшосте. Прототип піднявся на 150 метрів і приземлився неподалік від місця старту. Як і Falcon-9, ця ракета теж багаторазова.