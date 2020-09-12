В Иране, 27-летний Навид Афкари был приговорен к смертной казни за убийство охранника во время волны антиправительственных протестов в 2018 году. Об этом сообщает ВВС.

По данным издания, его обвинили в двадцати преступлениях, включая участие в незаконных собраниях, в сборах и заговоре с целью совершения преступлений против национальной безопасности, оскорбление высшего руководства страны и нанесение смертельного ножевого ранения работнику водоснабженческой компании Хассану Туркману во время беспорядков.

Стоит отметить, что Афкари был приговорен к виселице с предварительным нанесением 74-х ударов плетью.

Он и его братья пытались обжаловать приговор, но их апелляции были отклонены. Обвиняемые сообщали о пытках, которыми правоохранители пытались добиться признания.

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По данным издания, всемирная ассоциация игроков заявила, что он подвергался "несправедливым преследованием" за участие в протестах, и призвала исключить Иран из мирового спорта, если он продолжит казнь.

Также, как стало известно, президент США Дональд Трамп призвал к милосердию, заявив, что "единственным действием борца была антиправительственная демонстрация на улицах".

Профсоюз, представляющий 85 000 спортсменов со всего мира, был среди тех, кто призвал к приостановке казни.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал его казнь "очень печальной новостью" и сказал, что они думают о его семье и друзьях.

Глубоко расстраивает то, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК ... не достигли нашей цели

Напомним, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля.

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