В пятницу утром, 11 сентября, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. По состоянию на 12:00 количество погибших выросло до 6. В больнице умер еще один человек. Об этом сообщает пресс-служба бориспольской больницы.

Сначала была информация о 5 погибших. Всего в ДТП пострадали 20 человек, 12 из них были госпитализированы.

Все они в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии.

"Один человек скончался", - говорится в сообщении.

Ранее в полиции рассказали подробности масштабного ДТП под Киевом и открыли дело.