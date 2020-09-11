Смертельное ДТП под Киевом: количество жертв возросло [ Редактировать ]
В пятницу утром, 11 сентября, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля. По состоянию на 12:00 количество погибших выросло до 6. В больнице умер еще один человек. Об этом сообщает пресс-служба бориспольской больницы.
Сначала была информация о 5 погибших. Всего в ДТП пострадали 20 человек, 12 из них были госпитализированы.
Все они в тяжелом состоянии, 8 из них прооперированы, 7 находятся в реанимации, трое в очень тяжелом состоянии.
"Один человек скончался", - говорится в сообщении.
Ранее в полиции рассказали подробности масштабного ДТП под Киевом и открыли дело.
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