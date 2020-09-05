В ночь на субботу, 5 сентября, в Ивано-Франковской области жуткое произошло ДТП с многочисленными жертвами. Об этом сообщает областная полиция.

На автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" в Коломыйском районе легковой автомобиль протаранил грузовик.

Водитель "ВАЗ 2102", двигавшийся в сторону Ивано-Франковска, столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого остановился на встречной полосе для оказания помощи водителю другого грузовика, у которого произошла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Их возраст и место проживания устанавливается. По факту смерти людей открыто уголовное производство, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе.