В жуткой аварии на Прикарпатье погибли четыре человека (фото) [ Редактировать ]
В ночь на субботу, 5 сентября, в Ивано-Франковской области жуткое произошло ДТП с многочисленными жертвами. Об этом сообщает областная полиция.
На автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" в Коломыйском районе легковой автомобиль протаранил грузовик.
Водитель "ВАЗ 2102", двигавшийся в сторону Ивано-Франковска, столкнулся с грузовиком МАN, водитель которого остановился на встречной полосе для оказания помощи водителю другого грузовика, у которого произошла поломка.
В результате лобового столкновения четыре человека, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Их возраст и место проживания устанавливается. По факту смерти людей открыто уголовное производство, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что сын кандидата в мэры Кривого Рога сбил ребенка на пешеходном переходе.
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