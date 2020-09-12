В Черновцах, 12 сентября, 31-летний полицейский на BMW вылетел на ограждение частного дома, авто просто повисло на заборе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

фото: unian

По данным правоохранителй, в результате ДТП никто не пострадал. Отмечается, что правоохранитель "не справился с управлением и совершил наезд на светофор и забор возле дома".

Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области, который находился вне службы

Стоит отметить, по данным полиции, на месте ДТП водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.

фото: unian

Начальник областного управления Нацполиции Анатолий Дмитриев немедленно инициировал комиссионное служебное расследование ДТП, которое проводит дисциплинарная комиссия.

Как отметили в пресс-службе, в случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции.

По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям правоохранителя. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции

Также, в полиии отметили, что следственные действия еще продолжаются.

фото: unian

Напомним, на автодороге Киев - Харьков произошло жуткое ДТП с участием двух грузовиков, микроавтобуса и легкового автомобиля.

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