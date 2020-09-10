В Тернополе под колесами маршрутки погиб мужчина, который передвигался по проезжей части на моноколесе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, авария произошла сегодня на проспекте Степана Бандеры. По данным правоохранителей, пострадавший ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус.

Отмечается, что медики не смогли спасти жизнь пострадавшего. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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