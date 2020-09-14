У Непалі провалилися під землю два села [ Редактировать ]
12 людей загинули, понад два десятки зникли безвісти внаслідок зсуву грунту у Непалі. Трагедія сталася на світанку. Через рясні дощі земля обвалилася і поховала під собою два села, зруйнувавши десятки будинків.
Зсуви нерідко трапляються у гірських районах Непалу під час щорічних мусонних дощів. Лише за останні чотири місяці вони забрали життя 314 людей.
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