Коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в мире лабораторно подтверждено 29 183 179 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели почти 244 тысячи человек.

При этом немногим более 21 млн пациентов уже вылечились и более 928 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 119,1.

Лидером по количеству инфицированных остаются США (6 708 448 случаев), далее идет Бразилия (4 845 003). Третье место занимает Индия (4 330 455 случаев).

Всего в мире насчитывается более 7,2 млн активных случаев коронавируса.

Напомним, ранее в Николаеве от коронавируса умер известный хирург. Читайте также, коронавирус "убил" врача украинской сборной по футболу.