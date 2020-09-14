Вирус "поглощает" мир: сколько человек заражены [ Редактировать ]
Коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.
По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в мире лабораторно подтверждено 29 183 179 случаев заражения COVID-19. Только за последние сутки заболели почти 244 тысячи человек.
При этом немногим более 21 млн пациентов уже вылечились и более 928 тысяч умерли от осложнений коронавирусной болезни. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 119,1.
Лидером по количеству инфицированных остаются США (6 708 448 случаев), далее идет Бразилия (4 845 003). Третье место занимает Индия (4 330 455 случаев).
Всего в мире насчитывается более 7,2 млн активных случаев коронавируса.
Напомним, ранее в Николаеве от коронавируса умер известный хирург. Читайте также, коронавирус "убил" врача украинской сборной по футболу.
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