В понедельник, 14 сентября, Кабинет министров в ходе заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Также правительство поддержало бюджетообразующие законопроекты. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Сегодня утром на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона "О государственном бюджете Украины на 2021 год". Принятие проекта бюджета правительством состоялось согласно графику бюджетного процесса - до 15 сентября документ должен быть передан на рассмотрение Верховной рады.

Кроме того, правительство одобрило законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений".

В данном документе говорится о необходимости мер по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений и снижению налогового долга, а также стимулирования экономической активности субъектов хозяйствования в условиях продолжающихся карантинных ограничений.

Также Кабмин принял проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" об урегулировании ряда вопросов, связанных с подготовкой проекта закона о государственном бюджете Украины на 2021-й год.

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