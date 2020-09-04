Какой курс доллара заложен в бюджете на 2021 год [ Редактировать ]
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что курс доллара до конца года будет на уровне 27-28 гривен. В правительстве не видят никаких оснований для резкого изменения курса. Об этом сообщает "Украина 24".
Премьер также надеется, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо. Он рассказал, что в бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже оптимистичнее чем тот, который имеем в этом году.
Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.
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