Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что курс доллара до конца года будет на уровне 27-28 гривен. В правительстве не видят никаких оснований для резкого изменения курса. Об этом сообщает "Украина 24".

Премьер также надеется, что в следующем году с курсом доллара также будет все хорошо. Он рассказал, что в бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.

Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже оптимистичнее чем тот, который имеем в этом году.

Ранее мы сообщали, что цены на золото взлетели до исторического максимума.