Из-за сильных дождей в Непале произошли убийственные оползни.

Об этом сообщает Reuters.

В результате природного бедствия погибли 12 человек, еще 21 - пропал без вести.

10 человек погибли, а 21 пропал без вести после массового оползня, который разрушил дома в Барахбисе, в 100 км к востоку от Катманду вблизи границы с Тибетским регионом Китая.

Отмечается, что за нынешний сезон муссонов в июне-сентябре погибли 314 человек. По меньшей мере еще 111 непальцев остаются пропавшими без вести, а 160 получили ранения.

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