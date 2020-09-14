В Непале масштабные оползни "похоронили" людей [ Редактировать ]
Из-за сильных дождей в Непале произошли убийственные оползни.
Об этом сообщает Reuters.
В результате природного бедствия погибли 12 человек, еще 21 - пропал без вести.
10 человек погибли, а 21 пропал без вести после массового оползня, который разрушил дома в Барахбисе, в 100 км к востоку от Катманду вблизи границы с Тибетским регионом Китая.
Отмечается, что за нынешний сезон муссонов в июне-сентябре погибли 314 человек. По меньшей мере еще 111 непальцев остаются пропавшими без вести, а 160 получили ранения.
Читайте также, в Мексике прошло разрушительное землетрясение. Его эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).
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