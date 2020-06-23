В Мексике всколыхнуло стихийное бедствие [ Редактировать ]
Мощное землетрясение силой в 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака). Об этом сообщает Express.
Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Толчки ощутили и жители столицы Мехико.
"Это продолжалось примерно минуту, становясь все сильнее и мягче. Животные немного запаниковали", - сообщил очевидец.
После землетрясения было объявлено об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.
О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.
Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU— PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 23, 2020
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