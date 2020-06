Мощное землетрясение силой в 7,7 балла произошло в Мексике. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака). Об этом сообщает Express.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12 км. Толчки ощутили и жители столицы Мехико.

"Это продолжалось примерно минуту, становясь все сильнее и мягче. Животные немного запаниковали", - сообщил очевидец.

После землетрясения было объявлено об угрозе цунами для Мексики, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы.

О жертвах и пострадавших пока не сообщалось.

Breaking: Video shows the ground moving during magnitude 7.4 earthquake in Oaxaca, Mexico. pic.twitter.com/OZzB3ejicU