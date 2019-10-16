Страшный оползень "убил" десятки людей [ Редактировать ]
На юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека, передает "УНН".
Известно, что оползень произошел после десяти часов мощных ливней. На данный момент спасатели извлекли из завалов 17 погибших.
По данным местных властей, среди жертв были шесть детей и девять женщин.
Ранее сообщалось, что на Сан-Франциско обрушилось мощное стихийное бедствие.
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