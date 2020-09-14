На маршрутах Киева появятся сверхсовременные автобусы [ Редактировать ]
До конца 2020 года на дорогах столицы появятся 200 современных автобусов.
Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, новый транспорт будет состоять из: 80 автобусов, длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.
Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров.
Отмечается. что Кличко призвал киевлян придерживаться необходимых правил в общественном транспорте.
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