До конца 2020 года на дорогах столицы появятся 200 современных автобусов.

Об этом на брифинге сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, новый транспорт будет состоять из: 80 автобусов, длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров.

Мы обновляем парк общественного транспорта столицы. Даже в условиях борьбы с пандемией и кризиса, который она вызвала. До конца этого года город получит 200 новых современных автобусов. 80 - длиной 12 метров и 120 автобусов длиной почти 19 метров. Все автобусы с низким уровнем пола, что соответствует требованиям перевозки маломобильных пассажиров.

Отмечается. что Кличко призвал киевлян придерживаться необходимых правил в общественном транспорте.

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