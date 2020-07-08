В Киеве водитель вел автобус в состоянии наркотического опьянения [ Редактировать ]
В Киеве водитель пассажирского автобуса имел признаки наркотического опьянения и разговаривал за рулем по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
Сегодня днем экипаж патрульных отдела безопасности дорожного движения обнаружил автобус ЛАЗ, водитель которого разговаривал по телефону во время движения. Инспекторы остановили транспортное средство, а при общении обнаружили у него явные признаки наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что водитель осуществлял перевозку пассажиров без надетой защитной маски.
Пройти освидетельствование на состояние опьянения 33-летний водитель отказался в присутствии свидетелей.
Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. О происшествии сообщили директору автопарка.
Для продолжения движения автобуса по маршруту на место прибыл коллега водителя.
Ранее сообщалось, что во Франции группа разъяренных пассажиров, которых водитель отказался впускать в автобус без средств индивидуальной защиты, забила его до смерти.
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