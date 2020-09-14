В Раде новые случаи коронавируса среди депутатов [ Редактировать ]
В Украине еще несколько депутатов заразились коронавирусом. Об этом сказал спикер Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
"У нас есть новые случаи заболевания и среди народных депутатов...", - сообщил Разумков, однако не уточнил, о каком количестве идет речь.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Украине пересечена граница в три тысячи больных в сутки, в связи с чем призвал представителей всех депутатских фракций и групп "более взвешенно относиться к режиму карантина и во время работы ВР, и во время работы с избирателями".
Я понимаю, что пошла избирательная кампания, и будет много встреч и общения с избирателями, и это также будет сказываться на вашей работе..
Председатель парламента напомнил, что отныне Киев перешел в "оранжевую" зону эпидемической опасности.
Я обращаюсь и к аппарату Верховной Рады, чтобы обеспечить работу максимально эффективно и привлекать только то количество людей, непосредственно на рабочие места, сколько это необходимо для эффективной работы Рады.
Разумков подчеркнул необходимость запустить в действие все меры для безопасной работы парламента.
Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.
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