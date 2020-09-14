Киев в "оранжевой зоне" карантина: что запрещено [ Редактировать ]
С понедельника, 14 сентября, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Такое решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, теперь в городе вводятся новые ограничения.
Напомним, что коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже более 26 млн человек.
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