Экзамен по математике будет обязательным для выпускников с 2021 [ Редактировать ]
С 2021 года в Украине выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике. Раньше они могли выбирать между математикой и историей Украины
Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
"Государственная итоговая аттестация по 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательным с украинского языка, из математики. Это нововведение", - заявила она.
Ранее мы писали, что более 500 школьных классов закрыли на карантин.
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