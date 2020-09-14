С 2021 года в Украине выпускники школ обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике. Раньше они могли выбирать между математикой и историей Украины

Об этом сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Государственная итоговая аттестация по 2021 года для соискателей полного общего среднего образования будет обязательным с украинского языка, из математики. Это нововведение", - заявила она.

Ранее мы писали, что более 500 школьных классов закрыли на карантин.