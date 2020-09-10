В Умани хасиды разрушили забор у могилы Раби Нахмана. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".



Подростки, брацлавские хасиды, расшатали и попытались снести защитные ограждения. Их поставили у могилы Раби Нахмана в Умани, чтобы уменьшить распространение коронавируса.



В фонде Раби Нахмана обещают поговорить с подростками и отмечают, что брацлавское движение уважает законы Украины.

Ранее сообщалось, что коронавирус "атаковал" хасидов в Умани.

Также мы писали о том, что в Умани разгорается конфликт между хасидами и местными жителями.