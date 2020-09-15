Украина требует в ООН новых санкций против России [ Редактировать ]
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал мировое сообщество расширить санкции против России из-за местных "выборов" в Крыму. Об сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.
Дипломат проинформировал Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша и членов Совбеза ООН о проведении так называемых "выборов" на аннексированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополь.
Украина призывает иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия России и четко заявить о непризнании результатов, а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций.
Дипломат подчеркнул, что "выборы" в Крыму являются продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Псевдовыборы составляют грубое нарушение Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН. Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.
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