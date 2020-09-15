В городе Белая Церковь Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона четвертого этажа многоквартирного дома по компании людей, отдыхавших рядом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

О выстрелах в полицию сообщили крайне перепуганные прохожие.

Хулиганом оказался местный 74-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии среди бела дня совершил выстрелы из винтовки в сторону людей. Он пояснил, что таким образом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать.

Один из отдыхающих был доставлен в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ему поверхностную рану головы.

Полицейские изъяли у стрелка пневматическое ружье ИЖ-38. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Мужчине сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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