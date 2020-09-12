В Днепре сдетонировало самодельное взрывное устройство: есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Днепре, на одной из улиц Индустриального района города, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Днепропетровской области.
По предварительным данным правоохранителей, самодельное устройство было сделано на основе гранаты "РГД-5".
В результате взрыва пострадал 37-летний мужчина, проходивший по улице. Он получил травмы рук и ног и был госпитализирован.
Полиция ищет злоумышленника и расследует инцидент по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".
Напомним, ранее в Ривне задержали агента ФСБ России, который готовил взрыв.
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