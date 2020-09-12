В Днепре, на одной из улиц Индустриального района города, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Днепропетровской области.

По предварительным данным правоохранителей, самодельное устройство было сделано на основе гранаты "РГД-5".

Читайте также Взрыв в Бердянске разрушил жилой дом

В результате взрыва пострадал 37-летний мужчина, проходивший по улице. Он получил травмы рук и ног и был госпитализирован.

Полиция ищет злоумышленника и расследует инцидент по статье Уголовного кодекса Украины "Хулиганство".

Напомним, ранее в Ривне задержали агента ФСБ России, который готовил взрыв.

Читайте также, в Иордании "взлетел на воздух" склад с боеприпасами.