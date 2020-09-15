Зеленский озвучил приоритеты президентства [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал свои приоритеты на посту президента. Так, он отметил важность прекращения войны и возврат украинских территорий своими приоритетами. Об этом он сказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.
Когда я даю обещания, то это не пустые слова. Прекращение войны и возвращение украинских территорий - вот мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это не просто. Но мы уже многого достигли. Вернули из плена 140 человек. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никого не убивают. За исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже. Иногда слышны выстрелы сепаратистов. Но мы на них не отвечаем, и это хорошо.
По словам Зеленского, на оккупированной территории есть много проукраински настроенных людей, но их сажают в тюрьмы за то, что они празднуют День независимости и другие украинские праздники.
Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.
по теме
Нарушение перемирия: Зеленский сделал заявление
Во вторник, 8 сентября, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Сумы сделал заявление
Зеленский заявил о бунтах граждан на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса
Перемирие на Донбассе нарушено
За понедельник, 14 сентября, вооруженные формирования России три раза нарушили перемирие в Донбассе
Нарушение тишины на Донбассе: боевики стреляли вблизи Шумов и Золотого
На Донбассе вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня
Инспекцию позиций под Шумами отложили - Кравчук
В четверг, 10 сентября, совместную инспекцию украинских позиций возле поселка Шумы под Горловкой отложили