Во вторник, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назвал свои приоритеты на посту президента. Так, он отметил важность прекращения войны и возврат украинских территорий своими приоритетами. Об этом он сказал в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

Когда я даю обещания, то это не пустые слова. Прекращение войны и возвращение украинских территорий - вот мой главный приоритет. Это не романтические обещания. Конечно, это не просто. Но мы уже многого достигли. Вернули из плена 140 человек. Мы развели войска. Там больше нет стрельбы, почти никого не убивают. За исключением одной смерти, за семь недель не было никаких потерь. Все это видят, и Европа тоже. Иногда слышны выстрелы сепаратистов. Но мы на них не отвечаем, и это хорошо.

По словам Зеленского, на оккупированной территории есть много проукраински настроенных людей, но их сажают в тюрьмы за то, что они празднуют День независимости и другие украинские праздники.

Ранее мы писали о том, что Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.