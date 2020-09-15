Лікарська таємниця: куди зник мер Харкова

Де Геннадій Кернес? Низка ЗМІ із посиланням на джерела в Офісі президента сьогодні поширила інформацію, що харківський мер, який тривалий час не з'являвся на публіці - у комі на апараті ШВЛ