У Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
Во вторник, 15 сентября, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердился коронавирус. Об этом заявил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.
Коронавирус вызвал двустороннюю пневмонию у Кернеса, но он в сознании.
Тем временем, ходят слухи, что Геннадия Кернеса хотят перевезти на лечение в другую страну.
Ранее в СМИ сообщали, что мэр Харькова впал в кому. Позже эту информацию опровергли.
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