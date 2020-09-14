Cтало известно, что городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Как сообщили источники zn.ua в Офисе президента, у него COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.

По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли эта кома искусственной или является следствием тяжести заболевания, источники не сообщили.

Ранее власти попавшего в "красную" зону Харькова отказались закрывать метро.