Кернес заболел COVID-19 и впал в кому - СМИ [ Редактировать ]
Cтало известно, что городского главу Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких. Как сообщили источники zn.ua в Офисе президента, у него COVID-19, который протекает в крайне сложной форме.
По данным источников в ОПУ и Харьковской мэрии, Кернес находится в коме. Но является ли эта кома искусственной или является следствием тяжести заболевания, источники не сообщили.
Ранее власти попавшего в "красную" зону Харькова отказались закрывать метро.
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