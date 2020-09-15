Как изменится прожиточный минимум в 2021 году [ Редактировать ]
В 2021 году прожиточный минимум вырастет на 9,3%. Об этом говорится в проекте госбюджета.
С 1 января 2021 года он будет равен 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн.
Как изменится прожиточный минимум для различных групп населения:
- Дети до 6 лет: с 1 января 2021 года - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн.
- Дети 6-18 лет: с 1 января 2021 года - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн.
- Трудоспособные лица: с 1 января 2021 года - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.
- Те, кто утратил трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января 2021 года - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.
Также предлагается выделять соцпомощь:
- трудоспособным - в размере 25% от прожиточного минимума,
- потерявшим возможность работать - 100%,
- детям - 130%.
Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.
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