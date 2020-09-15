В 2021 году прожиточный минимум вырастет на 9,3%. Об этом говорится в проекте госбюджета.

С 1 января 2021 года он будет равен 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн.

Как изменится прожиточный минимум для различных групп населения:

Дети до 6 лет : с 1 января 2021 года - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн.

: с 1 января 2021 года - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн. Дети 6-18 лет : с 1 января 2021 года - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн.

: с 1 января 2021 года - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн. Трудоспособные лица : с 1 января 2021 года - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.

: с 1 января 2021 года - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн. Те, кто утратил трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января 2021 года - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

Также предлагается выделять соцпомощь:

трудоспособным - в размере 25% от прожиточного минимума,

- в размере 25% от прожиточного минимума, потерявшим возможность работать - 100%,

- 100%, детям - 130%.

Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.