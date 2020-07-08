Украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат [ Редактировать ]
В среду, 8 июля, Кабинет министров Украины предложил платить гражданам компенсации за задержку выплат пенсий и заработных плат. Соответствующий проект закона правительство рассмотрело на заседании.
Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Кабмин рассмотрел проект закона о перечне видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам начисляется компенсация. В такие выплаты предлагают включить пенсию, ежемесячное денежное пожизненное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработную плату, сумму индексации денежных доходов граждан.
В законе прописаны и источники таких выплат. При этом в пояснительной записке указано, что принятие закона не приведет к дополнительным расходам из госбюджета.
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