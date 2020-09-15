Ворожі провокації на східному фронті не припиняються. Минулої доби окупанти вели вогонь із гранатометів і стрілецької зброї поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Окрім того, російські найманці активізували повітряну розвідку і постійно укріплюють свої рубежі. Це теж порушення умов перемир'я.

Сотні метрів вогняних валів. Ця пожежа сталася на ворожих позиціях, та швидко охопила сухий донбаський степ. Полум'я було такої сили, що бойовики тікали з окопів.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Сепари щось підривали в себе, інженерні роботи проводили і в них там загорілося - бліндажі в них погоріли, позиції. Ми спостерігали у прилади нічного бачення. Вони не тушили, мабуть. У них ситуація не дозволяла. Посадки горіли - там у них машини. Тікали. У нас ще хоч трава - а в них хащі.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони підривали землі, пішов вогонь і більше 2 суток там все горіло. І тепер вони то відновлюють. Під час перемир'я вони активніше копають, доволі нові позиції поробили.

Але невдовзі полум'я підступило і до українських оборонців. Єдиний можливий шлях до порятунку - пустити зустрічну вогняну хвилю. Добре, що вітер був попутний.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Вогонь 20 метрів від нас, ми випалювали траву, не давали йти до нас. Ми боролися довго. Години чотири - п'ять.

Тож після пожеж бойовики зайнялися фортифікацією - а це заборонено згідно з умовами перемир'я. Ось на цих кадрах бачимо, як ворог копає. Проте завадити цим роботам наші військовики не можуть.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Противник продовжує укріпляти свої позиції, облаштовувати фортифікаційні споруди. З нашої сторони дій по неуможливості такого - не проводиться.

Тож доводиться просто за цим спостерігати. Бойовики, розуміючи це, користуються ситуацією і навіть не ховаються. На цих кадрах навіть можна побачити ворожого снайпера.

Крім того, бойовики активно використовують повітряну розвідку. Бійці розповідають, що навіть до перемир'я так щільно безпілотники тут не літали.

Юрій, військовослужбовець Збройних сил України:

За ніч десь до 10 штук літають. І літають і вздовж лінії оборони, туди сюди і вглиб літають.

Найімовірніше, бойовики спостерігають, чи не будують українські солдати нових укріплень.