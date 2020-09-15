Австрия заявила о готовности быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе [ Редактировать ]
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА "Новости".
Мы хорошо разбираемся в теме, и если есть возможность внести вклад, мы всегда готовы. Конечно же, решение за российской и украинской сторонами, но мы в любое время готовы внести свой вклад.
Себастьян Курц добавил, что лично посещал зону конфликта на Донбассе, когда был министром иностранным дел во время председательства Австрии в ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский признал, что между Киевом и Москвой начался диалог, однако заявил, что никаких "отношений" между странами больше не существует.
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