Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может выступить в роли посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА "Новости".

Мы хорошо разбираемся в теме, и если есть возможность внести вклад, мы всегда готовы. Конечно же, решение за российской и украинской сторонами, но мы в любое время готовы внести свой вклад.

Себастьян Курц добавил, что лично посещал зону конфликта на Донбассе, когда был министром иностранным дел во время председательства Австрии в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский признал, что между Киевом и Москвой начался диалог, однако заявил, что никаких "отношений" между странами больше не существует.