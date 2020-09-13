Австрия объявила о "старте" нового коронавируса [ Редактировать ]
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале в стране новой волны коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Австрийское агентство печати.
По словам Курца, наихудшая ситуация наблюдается в столице Вене.
Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50 процентов всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки.
Отмечается, что канцлер призвал жителей Австрии соблюдать меры профилактики распространения инфекции.
Читайте также, в Венгрии случился самый крупный скачок коронавирусной инфекции за все время эпидемии. Почти половина инфицированных находится в столице.
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