Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о начале в стране новой волны коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

По словам Курца, наихудшая ситуация наблюдается в столице Вене.

Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50 процентов всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 000 заболевших в сутки.